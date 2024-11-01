СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов «Известий» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подозреваемый препятствовал законной деятельности сотрудников СМИ и применил физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов «Известий» во время съемок сюжета об аферистах. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ („Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов“)», — отмечается в сообщении ведомства.

Следствие установило, что журналисты «Известий» находились в здании на Озерковской набережной для выполнения редакционного задания.

Подозреваемый, по данным СК, понимал, что перед ним оператор съемочной группы, однако все равно нанес ему как минимум два удара. Он препятствовал законной деятельности сотрудников СМИ, принуждая журналистов отказаться от распространения информации.

В связи со случившимся правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий, допрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение московского СК для допроса следователями.

Ранее стало известно, что на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и сопровождавшего ее оператора напали во время съемки материала о брачных аферистах.

Самым агрессивным оказался Роман Павлов, у которого Графчикова и хотела взять комментарий по поводу подозрений в его адрес. Однако, он напал на оператора, выхватил камеру и применил удушающий прием.

В результате происшествия оператор получил травмы, также оказалась повреждена телевизионная техника. На место были оперативно вызваны правоохранительные органы и скорая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запашный призвал наказать виновников нападения пантеры на ребенка в Ангарске.