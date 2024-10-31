Поперечному* грозит штраф за дискредитацию российской армии

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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В отношении комика зарегистрирован протокол в Тверском районном суде Москвы.

В отношении комика Данилы Поперечного* зарегистрировали протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Тверского районного суда Москвы.

Если Поперечный будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

В июне комик был внесен в реестр иностранных агентов из-за получения 60 тысяч долларов от зарубежных компаний. Известно, что сейчас он находится за пределами России. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

Еще в 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил сограждан, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял. В то же время он выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию армии России.

* — признан иноагентом в РФ.