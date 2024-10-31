На съемочную группу «Известий» напали во время съемки материала об аферистах
Фото, видео: 5-tv.ru
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Подозреваемый в обмане дам Роман Павлов применил к оператору удушающий прием.
На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и сопровождавшего ее оператора напали во время съемки материала о брачных аферистах. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры конфликта.
К слову, самым агрессивным оказался Роман Павлов, у которого Графчикова и хотела взять комментарий по поводу подозрений в его адрес. Однако, он напал на оператора, выхватил камеру и применил удушающий прием.
В результате происшествия оператор получил травмы, также оказалась повреждена телевизионная техника. На место были оперативно вызваны правоохранительные органы и скорая помощь.