Набиуллина рассказала о планах ЦБ на три года

Набиуллина: при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Глава Центробанка объяснила, почему повышается ключевая ставка.

Почему в России повышается ключевая ставка, сегодня подробно объяснила Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка выступила в Госдуме, где представила планы кредитно-финансовой системы страны на ближайшие три года. Например, ЦБ намерен снизить инфляцию до 4%. Как все это отразится на россиянах, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На главной встрече руководители профильных комитетов и глава Центробанка обсудили все вопросы напрямую.

«Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике», — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка представила в Государственной думе 185-страничные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». В документе в деталях расписано, как может меняться ключевая ставка. Прогноз на ближайшие три года, который зависит от ситуации в стране и в мире.

Всего представлено четыре сценария. Наиболее вероятный, базовый, предполагает, что санкции не снимут, ВВП будет расти на 3,5-4% в год, инфляция замедлится до 4%, а ключевая ставка постепенно упадет.

По самому оптимистичному сценарию ставка будет снижаться быстрее, по проинфляционному — медленно, но так или иначе придет к целевым 8-9%. Есть и рисковый сценарий, который учитывает глобальный кризис. В этом случае инфляция достигнет 15%, а политика Центробанка будет такой же жесткой.

Депутаты вступают с главой ЦБ в не менее жесткую дискуссию.

«Я вам как руководитель говорю, если вы мне даете валютные финансовые ресурсы под 25%, я же их включу в цену. Вы что, этого не понимаете?» — заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

«Что касается устойчивого заблуждения о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, но это противоречит опыту и многих стран, и нас, и даже логики», — заявила глава Центробанка.

Один из наиболее оптимистичных прогнозов дал депутат Анатолий Аксаков. Он пообещал, что к марту мы увидим результаты политики ЦБ.

«Уверен, что если не будет никаких экстраординарных ситуаций, внешних шоков, то удастся это сделать. И, уже начиная со второго квартала следующего года, ЦБ начнет потихонечку снижать ключевую ставку, таким образом делая более доступными кредитные ресурсы и для предприятий, и для населения», — заявил Аксаков.

В условиях процессов, которые происходят в мировой политике и экономике сегодня, давать прогнозы даже на несколько месяцев вперед сложно. Остается надеяться, что Центробанк, действительно, готов ко всему.