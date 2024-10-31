Звезду фильма «Брат» экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу

Фото, видео: Кадр из фильма "Тариф на прошлое" реж. Пётр Амелин, 2013 г.; 5-tv.ru

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Два дня назад в Петербурге неизвестные украли у Лидии Доротенко паспорт с деньгами.

Звезду фильма «Брат» 93-летнюю актрису Лидию Доротенку экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко. Об этом 5-tv.ru рассказал сосед артистки Игорь Ануфреев.

«Стояла скорая помощь, стояли работники социальной службы. Ее врачи уговаривали поехать в больницу. Она вменяемая. <…> Видимо, не уговорили», — рассказал сосед.

После за актрисой приехала скорая помощь из психиатрической больницы. Со слов охранника дома, Доротенко не хотела уезжать в клинику. Женщина сопротивлялась и кричала. Однако медикам удалось силой посадить ее в машину и увезти.

Со слов соседа, социальный работник позвонил приемному сыну Доротенко Ярославу. Мужчина четко дал понять, что у него нет матери.

Два дня назад в Петербурге неизвестные украли у Лидии Доротенко паспорт с деньгами. Со слов артистки, она посетила почтовое отделение и оставила документ с 30 тысячами рублей на стойке регистрации.

Доротенко большую часть своей жизни посвятила работе на «Ленфильме». Она запомнилась зрителям по роли соседки по коммунальной квартире в фильме «Брат». В ее фильмографии десятки эпизодических ролей, включая сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге.