«Можно пойти на многое»: актриса Ирина Темичева высказалась об изменах
Актриса Темичева: найти оправдание измене очень сложно
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Знаменитость отметила, что в жизни бывают разные ситуации.
Актриса Ирина Темичева на премьере фильма «Право на лево» в беседе с 5-tv.ru заявила, что найти оправдание измене очень сложно, однако в жизни бывают разные ситуации.
«Хочется пожелать, чтобы измен все-таки не было. Это страшное и плохое слово в любом его проявлении — измена в дружбе, измена в отношениях. Я не приверженец того, чтобы оправдывать измены. Однако, если есть, за что сражаться, есть любовь, то, наверное, можно пойти на многое», — заявила знаменитость.
В непредсказуемой комедии-тренинге про семейные отношения «Право на лево» Ирина Темичева исполнила одну из главных ролей.
Ее коллегами по съемочной площадке стали актеры Роман Маякин, Ирина Безрукова, Янина Студилина и другие артисты. В фильме поднимаются вечные темы верности, личных изменений и построения доверительных отношений.
«В год семьи наш фильм все-таки не про измены, а про любовь. Мне кажется, это история про то, как люди, которые любят друг друга в итоге приходят к безусловной любви. Мы старались максимально показать вот эту настоящую любовь, которая в кульминации фильма случается», — заключила Темичева.
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