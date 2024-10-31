Лавров: конфликт между РФ и Украиной не может завершиться «вничью»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Понятие «вничью» можно применить к различным ситуациям, отметил министр иностранных дел России.

Конфликт между Россией и Украиной не может завершиться «вничью». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Гадать бессмысленно. <…> „Вничью“, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что понятие «вничью» можно применить к различным ситуациям. Он упомянул стамбульские соглашения, которые были в марте 2022 года заключены. Однако позднее Незалежная отказалась от них.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с лидером РФ Владимиром Путиным, чтобы сдаться и завершить конфликт.