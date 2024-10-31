Пострадавшим при взрыве в Черкесске выплатят компенсацию

Фото: Telegram/Официальный канал о деятельности СУ СК России по КЧР/susk09

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Выжившим жертвам организуют реабилитацию в санаториях.

Родным погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выплатят по одному миллиону рублей. Об этом проинформировал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Другим пострадавшим при аварии также назначат материальные выплаты. Они получат по 300 тысяч рублей. Кроме того, жертвам ЧП будет организована реабилитация в санаториях.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших. А также сообщил, что дом, в котором произошел взрыв газа, скорее всего, будет расселен.

Утром 31 октября произошел, врыв газа в пятиэтажном жилом доме. Холопок был между пятым и четвертыми этажами. Сильно разрушены конструкции возле крыши. В результате инцидента пострадало девять человек, пятеро из них погибло.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело и организована проверка. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. Подробности происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске.