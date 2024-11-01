Что там с формами? Жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты
Жена певца Влада Соколовского прокомментировала фигуру его экс-супруги Дакоты
Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov
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Певица поддерживает отношения с новой семьей бывшего.
Жена певца Влада Соколовского прокомментировала фигуру его экс-супруги певицы Риты Дакоты. Об этом сообщила сама артистка, опубликовав скриншот переписки на своей странице в социальной сети.
Ангелина Суркова, вторая жена музыканта, похвалила формы Дакоты.
«Я вижу только красивую грудь», — написала она.
Рита на это ответила, что там должен быть еще красивый закат. Суркова прелести природы так и не нашла, но пообещала проконтролировать состояние зубов Мии, дочери Соколовского и Дакоты. Девочка гостит у папы, который по словам его бывшей супруги, обязательно забудет про «зубную фею». Поэтому эти обязанности возлагается на жену исполнителя.
Меж тем, Рита Дакота гордится, что поддерживает отношения с семьей своего экс-возлюбленного. И в этот раз не упустила возможность похвастаться дружбой с Сурковой.
«Высокие отношения с женой бывшего мужа», — подписала скриншот певица.
Ранее 5-tv.ru писал Дакота осудила поведение Natan после измены жене.