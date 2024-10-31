Лукашенко: ВСУ в 2022 году хотели связаться с Путиным и остановить конфликт

Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine

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Сегодня на Украине есть разумные люди, желающие мира, подчеркнул белорусский лидер.

В начале 2022 года генералы Вооруженных сил Украины звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой связаться с лидером России. Таким образом они хотели сдаться и завершить конфликт. Об этом рассказал белорусский президент на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«На окраине Киева были войска (РФ. — Прим.ред.). <…> Мне звонили украинские генералы, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем, и так далее», — сказал он.

Лукашенко отметил, что и сегодня на Украине есть разумные люди, желающие завершения конфликта. Причем ими являются, «прежде всего, вы удивитесь, военные». Президент также напомнил, как весной 2022 года к ситуации подключились страны Запада и Папа Римский. Они просили остановить продвижение ВС РФ.

«Отвели войска от Киева. И что потом? <…> Еще раз поверили (Западу - Прим.ред.). И какой результат?» — подчеркнул Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей назвал шизофреническим «план победы» Украины в конфликте с Россией.