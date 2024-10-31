«С тех пор не держу»: почему Наталья Штурм не хранит в квартире ценные вещи
Певица Наталья Штурм отметила годовщину со дня ограбления ее квартиры
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
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Такая привычка появилась у артистки после событий 23-летней давности.
Певица Наталья Штурм не держит в своем доме ценности после того, как ее квартиру ограбили 23 года назад. Годовщину тех событий она «отметила», опубликовав пост в личном блоге в социальных сетях.
Артистка выложила фото, на котором видно большую дыру в стене, где, вероятно, находился сейф.
Квартиру Натальи Штурм ограбили 23 года назад.
«Сегодня ровно 23 года, как у меня ограбили квартиру. С тех пор я не держу дома сейфов. Единственная ценность в квартире — это я сама», — написала Штурм.
По ее словам, этот случай стал для нее показательным. Какую сумму удалось унести грабителям, она решила не раскрывать.
При этом Штурм вспомнила, что стала жертвой кражи совсем недавно — всего год назад. Тогда, по ее словам, она лишилась полутора тысяч евро из-за 50-летнего возлюбленного. Это произошло во время их совместного отдыха в Испании.
Правда, в полицию Штурм не стала обращаться, посчитав, что «дешевле будет забыть». Зато теперь певица более внимательна как к своим избранникам, так и к личным вещам.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной.
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