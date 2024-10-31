«Неужели беременна?» — Бузова снялась в пеньюаре с округлившимся животом
Ольга Бузова снова намекнула фанатам на возможную беременность
Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь
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Уже несколько месяцев певица оставляет неоднозначные послания в соцсетях.
Певица и телеведущая Ольга Бузова снова намекнула фанатам на возможную беременность. В своих социальных сетях она опубликовала видео, на котором позирует перед зеркалом в пеньюаре и шелковом халате. Соответствующими кадрами делится Леди Mail.
Подписчики сразу подметили, что у певицы в профиль виден округлявшийся животик.
«Неужели беременна?»;
«Намекает на беременность?» — написали пользователи сети.
Однако сама Ольга не давала никаких комментариев по этому поводу.
К слову, уже несколько месяцев звезда оставляет неоднозначные послания в социальных сетях. Сначала она показывала в личном блоге фото в объятиях незнакомого мужчины, прикрыв предусмотрительно его лицо стикером.
Позже она продемонстрировала невзначай кольцо на одном из снимков, а потом и вовсе стала намекать на свою беременность.
На данный момент Ольга находится в командировке в Китае ради съемок нового сезона реалити-шоу. Из-за плотного графика ей приходится на долгое время расставаться со своим возлюбленным, имя которого она так и не рассекретила.
Но таинственному избраннику удается радовать Ольгу и на расстоянии с помощью шикарных букетов и дорогостоящих подарков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова умудрилась потратить уйму денег на маски и трусы.