Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru

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Запад пытается превратить территорию Евразии в арену противостояний, подчеркнул глава МИД России.

«План победы» Украины в конфликте с Россией, который составил президент* Незалежной Владимир Зеленский, является шизофреническим. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Пару недель назад этот гражданин (Зеленский. — Прим. ред.) обнародовал не менее шизофренический „план победы“. Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии <…> не приближают мир в Европе», — сказал он.

Как подчеркнул министр, стабильность удастся достичь исключительно в случае обеспечения долгосрочных и надежных гарантий в сфере безопасности. Вместе с тем Лавров напомнил об инициативных, выдвинутые Москвой в декабре 2021 года и отвергнутые Западом.

Североатлантический альянс развязал вооруженный конфликт «против России руками незаконной власти в Киеве», продолжил министр. Соединенные Штаты стремятся сделать территорию Евразии ареной политических противостояний.

«План победы» Украины

Зеленский в середине октября впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

План Зеленского состоит из пяти пунктов: вступление Украины в НАТО, продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны и использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы. Также имеются три секретных приложения.

Причем не так давно Зеленский приказал разработать еще один план на случай продолжения конфликта. Этот документ, в отличие от «плана победы Украины», ориентирован на действия киевских властей, а не западных союзников. Правительству предстоит проработать стратегию действий в областях военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина хочет «по уши» затянуть страны Запада в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал не нервозность в Киеве из-за динамики на линии фронта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.