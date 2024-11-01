Бурунов, Бузова, Боня: сколько звезды зарабатывают за появление на мероприятиях

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артисты запрашивают за одно свое присутствие на светских раутах немалые деньги.

Звезды кино и телевидения зарабатывают большие суммы просто за появление на красных дорожках. Об этом в беседе с KP.RU рассказал один из известных продюсеров Сергей Дворцов.

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина берет за свое появление на мероприятиях за как минимум 500 тысяч рублей. По словам Дворцова, такую стоимость она поставила себе после выхода сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» — старые песни теперь снова в тренде.

Также продюсер сообщил, что у певицы Алисы Мон, которая исполнила хит «Алмаз», запросы поскромнее — цена за ее появление на мероприятии стартует от 50 тысяч рублей.

Большие цифры для Бурунова и Прилучного

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов будет позировать на фоне баннеров фестиваля за два миллиона рублей. Его коллега, Павел Прилучный, напротив, любит появляться только на премьерах своих фильмов. Однако за миллион рублей, как утверждает эксперт, он согласен убрать свои принципы на второй план. Экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце чуть скромнее и готова прийти на любое мероприятие за 150-200 тысяч рублей.

Тарасов раскроет секреты Бузовой за полмиллиона

Футболист Дмитрий Тарасов приедет на мероприятие за 500 тысяч рублей. К тому же, по словам Дворцова, он, в виде «бонуса», может даже рассказать некоторые моменты из семейной жизни с Бузовой или, в целом, сказать что-то про нее.

Многие организаторы не упускают такой возможности, ведь данная информация может вызвать резонанс. Однако недавно Тарасов присутствовал на открытии бутика в Казани, но никакой информации про свою экс-супругу Бузовой не рассказал. Подписчики задаются вопросом — почему? И сразу выдвигают предположения, что возможно, Тарасов боится скандала, так как Бузова может ему ответить.

Кстати, информации о гонораре Ольги Бузовой нет. Ее концертный директор, как и сама артистка, предпочитают отмалчиваться на эту тему.

Фото: @РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Гонорары до небес» у Хакамады и Бони

Самым большим гонораром среди перечисленных звезд славится политик и журналист Ирина Хакамада. Совсем недавно она представила себя как коуча — Хакамада делится психологическими советами в соцсетях.

Появиться на светских раутах она готова за четыре миллиона рублей. Такой гонорар она аргументирует своей популярностью — ей предлагают много рекламы и проведения авторских лекций на бизнес-форумах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Телеведущая Виктория Боня за свое появление запрашивает сумму с шестью нулями, точной цифры она не называет. Боня уверена, что гонорар ей должен быть выплачен в долларах, так как это очень важно для звезды, живущей в Монако.

Фото: @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Ксения Бородина содержит своего нового ухажера Николая Сердюкова.