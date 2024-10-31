Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Армия России продолжает выполнять задачи в зоне СВО.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздолье ДНР, а также отразили одну контратаку противника.

В результате армия Украины потеряла до 100 боевиков, а также одну самоходную артиллерийскую установку Caesar, две боевые бронированные машины и шесть авто.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье.