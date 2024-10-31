«Для вас это Алик»: сестра Гуфа раскрыла всю правду о состоянии брата

Рэпер Гуф проходит полное обследование в рехабе, куда лег по своей просьбе

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Недавняя выходка рэпера стала последней каплей.

Сестра скандального рэпера Алексея Долматова, известного как Гуфа, Ольга опровергла информацию о том, что в рехабе музыканта мучает ломка. В клинику Гуф лег сам и на данный момент проходит полное обследование.

«Леша проходит курс медико-социальной реабилитации. Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно. Периодически у него случается обострение. Для вас это тот самый Алик и вам иногда даже смешно, но для нас, всех его близких и родных — это болезнь, с которой мы боремся долгие годы», — написала в своем блоге Ольга Долматова.

Она отметила, что про состояние брата ходит много слухов, однако правда будет публиковаться только на ее странице.

Недавно Гуф устроил драку в банном комплексе в Подмосковье. Он ударил брата владельца заведения, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Музыкант при этом искреннее раскаялся в содеянном и лег на лечение в реабилитационный центр для зависимых.

«Последнее обострение привело к уголовному делу и после приговора суда Леша сам лег в клинику, осознавая то, что он натворил. На данный момент он нигде не «тусуется и ничего не исполняет», — подчеркнула Ольга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что происходит с Гуфом после скандала.