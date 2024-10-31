«Подарок» на Хэллоуин: в британском поместье времен Тюдоров нашли древние пентаграммы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исследователи считают, что высеченные на стенах надписи связаны с проклятиями ведьм.

Редкие и зловещие символы нашли в средневековом поместье в Англии. Внутри усадьбы времен династии Тюдоров обнаружили десятки пентаграмм и высеченные на стенах надписи. Их исследователи связывают с древними заклинаниями и даже проклятиями ведьм.

По словам экспертов, большинство отметин были призваны защитить дом от злых духов и пожаров. Их нашли в комнатах для прислуги.

Посмотреть это историческое поместье в Хэллоуин обычно приезжают тысячи человек, а магические находки, как пишут местные туристические гайды, делают его претендентом на звание самого жуткого места для посещения из всех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых страшных убийствах в Хэллоуин. Зверства и вероломства происходят не только в кино или книгах — некоторым леденящем кровь ужасам позавидуют любой хоррор и городские страшилки. И дело не только в том, что это страшные преступления, а в том, что сие — не выдумка, а реальность.