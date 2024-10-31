«Нет диалога»: в МИД Венгрии указали на растущие риски Третьей мировой войны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вероятность начала конфликта планетарного масштаба и пути его избежания обсуждаются на Международной конференции по евразийской безопасности.

Нежелание Запада идти на контакт с Россией и искать компромиссы повышает риск Третьей мировой войны. Об этом на Международной конференции по евразийской безопасности, которая сегодня проходит в Минске, заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы должны возобновить диалог, особенно, между крупными державами. Тот факт, что крупные державы не разговаривают друг с другом, довольно опасен и неприемлем в настоящее время. Вы видите последние события на Украине — бои становятся интенсивнее и интенсивнее. Если диалог не будет восстановлен, риск эскалации станет еще выше. А мы этого не хотим», — отметил дипломат.

О том, что Киеву нужно сесть за стол переговоров без предварительных условий прежде, чем выдвигать «план победы», заявил и Александр Лукашенко.

«Дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями глобального масштаба. Но сконцентрировав внимание только на этих двух очагах, мир почему-то игнорирует тот факт, что сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов. В них ежедневно тысячам гибнут люди», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер Венгрии предупредил Грузию о рисках превратиться во «вторую Украину».