Засужу даже после смерти: Роберт Дауни-младший серьезно предупредил Голливуд

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

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В последние годы с помощью нейросетей «оживляют» многих артистов. Звезда Marvel же выступает против ИИ-технологий.

Знаменитый американский актер Роберт Дауни-младший запретил Голливуду использовать свой цифровой образ. Он отметил, что потенциальное создание «двойника» на экране обязательно будет контролироваться юридической командой даже после его смерти. Об этом артист рассказал в подкасте On With Kara Swisher.

Звезда фильмов Marvel подчеркнул, что использование новомодных ИИ-технологий кажется ему неэтичным и неправильным, Актеры, работая над ролями, считает Роберт, вкладывают невероятное количество энергии, привносят особенные характеры и даже некоторую уязвимость в своих персонажей.

Так, артист выступает против создания ненастоящих образов на экране с помощью искусственного интеллекта и старых, отснятых ранее материалов. В случае необходимости он готов подать в суд на «провинившуюся» компанию, а если инцидент будет допущен после его смерти, представители Дауни-младшего обязательно станут бороться за его права, заверил актер.

«Как я отношусь к оцифровыванию актеров? Я переживаю по этому поводу минимально, потому что у меня есть реальная эмоциональная жизнь, в которой для этого мало места. Что касается Marvel, то все решения в ней принимают три-четыре человека, и они никогда так не поступят со мной. Что касается будущего, то я намерен подать в суд на всех руководителей, которые захотят использовать мою копию. Даже после моей смерти этим вопросом займется моя юридическая команда», — уверен Роберт.

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