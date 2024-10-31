«Странная пенсионерка»: появилась версия о причинах взрыва газа в Черкесске

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Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте ЧП работают правоохранители.

В Черкесске спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в пятиэтажке. Периодически они объявляют минуту тишины, чтобы найти выживших. Несколько человек уже удалось достать.

По последней информации, четыре человека погибли, еще 11 пострадали. Что могло стать причиной трагедии, сейчас выясняют следователи. Все последние данные — у корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Десятки спасателей не останавливаются ни на секунду. Одни оттаскивают подальше от дома искореженные машины, другие поднимаются на самый верх. Важно как можно быстрее разобрать завалы. Под грудой кирпичей могут быть люди.

Крыша дома почти полностью разрушена. От двух этажей центрального подъезда остались лишь обломки. В соседних — разбиты стекла. Все это — последствия сильной взрывной волны.

«Вот четвертый этаж. Разрушено. Там живет моя невестка. Сейчас там ее мама, сын», — рассказывает местная жительница.

«Просто сквозь сон я слышала „бах“, а потом начало на лицо все сыпаться, я начала лицо закрывать. Что случилось? Я понять не могу. Он приполз ко мне, у меня ноги придавлены. Вытащил ноги. Мы сели на окно, а плита опускается, и мы видим небо. Начали кричать, чтобы нас сняли», — говорит пострадавшая Наталья.

«Шум, сыпется, и как будто меня придавило, руки — раз, а там плита сверху. Я думал, мне снится это что ли. Я быстро начинают пробовать вылазить, но ноги зажаты. Кое-как я еле вытащил ноги, пролез туда, а она там вся засыпанная досками, кирпичами, и давай ее вытаскивать тоже», — рассказывает Эдуард.

Самая вероятная причина трагедии — взрыв бытового газа. По предварительным данным, он произошел в трехкомнатной квартире, где жила очень странная пенсионерка. Якобы она страдала психическими расстройствами, постоянно ссорилась с соседями и коммунальщиками. Незадолго до происшествия местные жители чувствовали запах газа, но не успели обратиться в соответствующие службы. Хотя, по словам властей, все коммуникации в доме были в полном порядке.

«Проводили подготовку к зимнему периоду. Все необходимые процедуры и обследования проходили. Акт готовности дом получал», — говорит мэр Черкесска Алексей Баскаев.

Пока спасатели разбирают завалы, следователи и полицейские опрашивают жильцов и коммунальщиков. Предстоит выяснить, в каком состоянии было газовое оборудование в доме и как проводилась последняя проверка, в том числе в квартире, где жила та самая пенсионерка. Соседи предполагают, что она могла попросту не открывать дверь газовщикам.

«Криминалисты республиканского Управления СК РФ продолжают работать на месте происшествия. Производится его осмотр, изымаются предметы и следы, имеющие доказательственное значение для дела», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ п Карачаево-Черкессии Карина Бекижева.

После того как разбор завалов завершится, дом обследуют специалисты, это позволит понять есть ли угроза обрушения. Только потом собственников квартир пустят домой, чтобы забрать вещи.

Пока что жильцов временно разместили в местном интернате. Чиновники обещают обеспечить оставшихся без крова всех необходимым.