Культура 50
Хрупкий гений: звезды на красной дорожке фильма «Федя. Народный футболист»
История игрока «Спартака» Федора Черенкова полна спортивных драм. Но это не помешало ему стать легендой.
Мечтать по-крупному — необходимо, ведь только таким образом можно прийти к большому успеху. Главный герой фильма «Федя. Народный футболист» Федор Черенков поставил себе цель — сыграть на Чемпионате мира. Однако, на пути к ней ему пришлось столкнуться с трудностями. Что же выберет футболист: оставить мечту или бороться за нее до конца?
Такой получилась драма про «странного» Черенкова в бесцеремонном мире спорта. Игроке «Спартака» — одного из самых необычных, удивительных и любимых спортсменов, который стал легендой вопреки всему.
Кинотеатр «Октябрь» давно не видел такого праздника спорта. Поддержать картину пришли не только звезды шоу-бизнеса и кино, но и прославленные футболисты и спортсмены. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Звездой вечера безусловно стал исполнитель роли Федора Черенкова актер Станислав Румянцев. На дорожке его сопровождала супруга Алина Бородина. Говорят, молодожены направились на премьеру сразу же после свадебного путешествия.
1/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Легендарный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что всей «Кубанью» пойдет на фильм. Девочкам необходимо посмотреть эту картину.
2/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Воспитанник московского «Спартака» Владимир Кулешов пришел на премьеру с семьей. Кажется, светская жизнь их абсолютно не интересует, даже наряды выбрали повседневные.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов, а ныне менеджер по игрокам красно-белых, летом обрел счастье, сыграв свадьбу с участницей шоу «Холостяк» Анной Устюжаниной. Пара просто светится от любви. Никита не отпускал Анну от себя весь вечер.
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Казалось бы, что связывает ЮрКисса с футболом? Его команду Rocket Team уже называют «главными злодеями лиги» в медиафутболе.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Краш женской половины населения нашей страны Иван Лаврухин тоже не случайный гость. Актер снимается в картине «Больше чем футбол». А пока наслаждается женским вниманием, например, юной актрисы Амалии Барышевой.
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Для Дмитрия Белоцерковского это не первый фильм о футболе. Актер весь вечер ходил в приподнятом настроении. Интересно, какие финты он показывает своей супруге Виктории Шашковой.
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Счастливый и талантливый молодой актер Дмитрий Калихов. В свои 10 лет он сыграл в более, чем 50 картинах. Не удивлены, что такому опытному актеру доверили воплотить образ Федора Черенкова в детстве.
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В спортивной драме у Сергея Чудакова особенная миссия. Именно его изнурительных тренировок может не выдержать Федор Черенков. Поверьте, такие добрые глаза у Чудакова только на красной дорожке. В картине — он кремень!
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Кажется, бывшая девушка Артема Черкаева — Алина Руденко, стала прошлым. На дорожке артист много улыбался и кокетничал. А в спортивной драме он исполнил роль прославленного вратаря Рината Дасаева.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мария Беликова пришла в гордом одиночестве и вела себя немного стеснительно. И зря, в картине ей досталась небольшая, но очень яркая роль — девушка Высоцкого.
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Любовь, прошедшая через года: Борис Щербаков и его супруга Татьяна Бронзова пришли на дорожку в обнимку. Кажется, нам есть чему поучиться. В драме он воплотил образ основателя спортивного общества «Спартак» Николая Петровича Старостина.
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Болельщик «Зенита» Сергей Мигицко своим появлением, как в самой картине о «Спартаке», так и на премьере, доказал — когда музы поют топор войны надо зарыть. Сдаюсь! Вскинул руки вверх прославленный актер и направился наслаждаться киношедевром.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Режиссер Николай Акелькин, а по совместительству генеральный директор Профессиональной футбольной Лиги, и дочь Федора Черенкова Анастасия принимали поздравления весь вечер. Уже на сцене она призналась, что кланяется каждому.
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко