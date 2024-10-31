Фото, видео: 5-tv.ru

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Городские власти считают это освобождением от так называемого русского империализма.

В Риге демонтировали памятник российскому полководцу, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли. Депутат Елгавской думы, член Русского Союза Латвии (РСЛ) Андрей Пагор прислал 5-tv.ru видео с места.

Рижкая городская дума одобрила демонтаж статуи в середине октября. Фото с моментом сноса статуи в ночь на 31 октября опубликовал на странице в соцсети X депутат Рижской городской думы Вилнис Кирсис.

«Площадь эспланады свободна от символа русского империализма», — написал он.

Демонтаж памятника полководцу Михаилу Барклай-де-Толли в Риге. Фото: Соцсети

Демонтаж памятника полководцу Михаилу Барклай-де-Толли в Риге. Фото: Соцсети

Демонтаж памятника полководцу Михаилу Барклай-де-Толли в Риге. Фото: Соцсети

Как отмечал ранее депутат, на освободившееся место решено установить памятник полковнику, командовавшему первым Латышским независимым батальоном Оскару Калпаксу.

Депутат Андрей Пагор накануне, 30 октября, сообщал в Telegram-канале, что направил письмо-обращение королю Великобритании Карлу III по поводу сноса памятника Барклаю-де-Толли. Документ вместе с ним подготовила представительница РСЛ Юлия Сохина.

«Мы обратились к королю с просьбой рекомендовать латвийским властям проявить больше уважения и сохранить этот символ, значимый, в том числе и для британской истории», — написал Пагор.

Депутат подчеркнул, что демонтаж памятника русскому полководцу подрывает уважение к общей истории, а также показывает неуважение к тем, кто был удостоен высших британских наград.

Латвийский предприниматель Евгений Гомберг прежде рассказывал 5-tv.ru, что заберет памятник Барклаю-де-Толли. Вернуть его Рижская городская дума должна бизнесмену согласно договору дарения 2008 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Статую Гомберг установит на своем участке в Юрмале. Там сегодня, 31 октября, уже заливают постамент. Видео с места публикует 5-tv.ru. Постамент должен сохнуть три недели, после чего там будет установлен памятник Михаилу Барклаю-де-Толли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве хотят снести памятник Михаилу Булгакову. На фоне провалов на фронте киевский режим интенсивно сражается с объектами культуры. Писателя причислили к наследию коммунистического строя.