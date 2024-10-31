«Стадо шакалов»: звезда «Интернов» вышел на связь после слухов о госпитализации

Александр Ильин опроверг слухи о своей госпитализации и срочной операции.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Instagram*/alexandrilyinjr; 5-tv.ru

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Сообщалось, что артиста экстренно госпитализировали в медучреждение с острыми болями в животе и направили на срочную операцию по удалению аппендицита.

Актер и музыкант Александр Ильин в жесткой форме опроверг слухи о своей госпитализации и срочной операции. Об этом он сообщил на странице в соцсетях.

По словам звезды сериала «Интерны», информация про аппендицит — ложная.

«Конечно, это все ****** (ложь — Прим. ред.)», — сразу заверил актер в своем видеообращении.

При этом о самой операции Ильину стало известно лишь от его родных, которые стали активно писать ему после того, как прочитали новости в СМИ.

«Поступила информация от родных и близких, что интернет пестрит новостями о том, что мне сделали операцию. Говорят, прошла успешно, состояние стабилизировалось. Конечно же все это ложь. Никакого аппендицита мне не вырезали, никакой операции не было», — сказал он.

В подтверждение своих слов актер даже несколько раз на видео ударил себя рукой в живот.

Артист был очень зол из-за сложившейся ситуации и стал обвинять во всем СМИ, которые стали активно распространять неверные данные, и даже вспомнил слова одной из своих песен.

«Эта песня не о единичных заслуженных и любящих свое дело журналистов, а именно о такой шакальной стае, своре», — возмущается Ильин.

До этого в новостных изданиях было много информации о состоянии здоровья Ильина. Например, говорили, что актер находится в данный момент на диагностике в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.

Сообщалось, что артиста экстренно госпитализировали в медучреждение с острыми болями в животе и направили на срочную операцию.

Александр Ильин — российский актер театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Наибольшую известность он получил после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Представитель актерской династии Ильиных. В кино исполнил десятки ролей в таких картинах и сериалах, как «Царь», «Изображая жертву», «Ваша честь», «Чернобыль», «Трасса», «Закрыть гештальт» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выживший в Охотском море Пичугин выписан из больницы.

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