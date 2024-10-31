Диагноз не подтвердился? Появились новые детали ДТП с автобусом в Петербурге
Врачи не подтвердили инфаркт у водителя автобуса, устроившего ДТП в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что на самом деле стало причиной аварии на Малой Морской?
Стали известны новые подробности аварии с автобусом в центре Санкт-Петербурга.
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