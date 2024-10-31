Взрыв газа в Черкесске: под завалами дома все еще могут находиться люди

Два человека погибли и около 10 пострадали при взрыве газа в доме в Черкесске

Фото, видео: Telegram/Официальный канал о деятельности СУ СК России по КЧР/susk09; 5-tv.ru

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Спасатели работают на месте ЧП. Ситуация усложняется тем, что есть угроза повторного обрушения.

Два человека погибли и еще около десяти пострадали при взрыве газа в жилом доме в Черкесске. ЧП произошло рано утром. В результате трагедии обрушились два верхних этажа. Обломками повредило припаркованные во дворе машины.

Людей, которые остались без крыши над головой обещают расселить в пункте временного размещения. Детали с места ЧП — у корреспондента «Известий» Назира Каппушева.

Последствия взрыва газа в жилом доме по улице Лободина — ударная волна была такой силы, что несущие бетонные стены сложились на четвертом и пятом этаже. Рухнула крыша. Многие жильцы в этот момент еще спали.

Под окнами обломки кирпичей и бетона. Машины, припаркованные у дома, расплющило огромными кусками стен. Вместо самих квартир в доме дыра в несколько десятков метров. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

Территория оцеплена, там продолжают работать спасатели. Приближаться к дому очень опасно. Есть угроза повторного обрушения. Жильцы дома сейчас остаются на улице, для них готовят пункты временного размещения.

При помощи подъемника подбираются к разрушенным квартирам. Неизвестно, насколько устойчива сейчас конструкция.

По предварительным данным, уже удалось спасти троих. Известно, что два человека погибли. По словам очевидцев, газ взорвался на четвертом этаже здания. Возможно, в одной из квартир была утечка или же кто-то из жильцов просто забыл выключить плиту. Накануне жильцы чувствовали запах газа. Все обстоятельства произошедшего теперь выясняют следователи.