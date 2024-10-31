Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске

Фото: Telegram/Официальный канал Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике/mchskchr

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Прежде сообщалось о гибели людей в результате инцидента.

Правоохранители возбудили уголовное после взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске. Хлопок привел к обрушению верхних частей здания, а также жертвам среди жильцов. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Черкесске», — говорится в сообщении.

В частности, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи в ближайшее время назначат комплекс необходимых судебных экспертиз. На месте продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей, которые могут находиться под разрушениями.

По факту взрыва газа прокуратура Черкесска организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства по КЧР в Telegram-канале. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

Рано утром 21 октября сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице Лободина в городе Черкесск. Из-за случившегося разрушения получили конструкции возле крыши. Хлопок произошел между четвертым и пятым этажами.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до трех. Изначально сообщалось об одном погибшем.