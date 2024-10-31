В Чечне задержали скрывшегося из Москвы адвоката и доставили в столицу

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тимур Идалов нарушил запрет на въезд в республику.

Правоохранители в Чечне задержали адвоката Тимура Идалова, который покинул Москву с целью скрыться. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Идалову установили запрет определенных действий, в том числе и выезд в Чечню, а может быть даже из вообще из Москвы. Однако адвокат нарушил его и отправился в республику. Там Идалова и задержали, теперь его везут в Москву.

Согласно некоторым данным, заявление на адвоката подал судья. Идалов обвиняется в угрозах применения насилия в отношении власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор «Известий» Владимир Боровиков рассказал о задержании журналистов в США. По его словам, визу аннулировали еще до посадки самолета в Штаты. У всей съемочной группы забрали телефоны и технику, а их самих разделили по комнатам для допроса.