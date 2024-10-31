Президент США Джо Байден покусал детей

Фото: 5-tv.ru

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Первая пара Соединенных Штатов угощала детей сладостями в честь Хэллоуина.

Американский президент Джо Байден покусал детей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Президентская чета в ночь на 31 октября организовали прием. Традиционно в последнюю ночь десятого месяца в США и во многих других странах мира празднуется День Всех Святых или Хэллоуин. Многие отмечают праздник наряжаясь в маскарадные костюмы. Первая леди и маленькие гости приема не стали исключением. Жена президента была одета в костюм панды. Сам же лидер Соединенных Штатов остался в классических галстуке, пиджаке и брюках. На что многие американцы пошутили - пришел в костюме себя.

Во время общения с детьми Байден укусил, как минимум, двоих юных гостей. Первая пара государства не только пыталась попробовать детей на вкус, но и под симфоническую музыку Модеста Мусоргского раздавали сладости. Конфеты и шоколад тоже являются неотъемлемой честью празднования Хэллоуина.

Президент США уже не первый раз пытается укусить ребенка. В прошлом году Байден при общении с маленькой девочкой в Финляндии щелкал рядом с ней зубами, прежде чем поцеловать ее голову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США.