Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Черкесске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Под завалами могут находиться люди.

В пятиэтажном доме в городе Черкесск произошел взрыв газа, сообщает 5-tv.ru. По словам собеседника, под завалами, предположительно, могут находиться люди.

По предварительным данным, речь идет о жилом здании на улице Лободина. Хлопок произошел между четвертым и пятым этажами. Информации о погибших не поступало, но уже поступает информация об одном пострадавшем.

На кадрах с места ЧП видно, что разрушения получили конструкции верхних этажей.

Ранее, 19 октября, взрыв газа произошел в жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области, в результате которого погибли пять человек. Сам жилой дом также получил серьезные повреждения — пострадали четвертый и пятый этажи здания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области после взрыва газа.