На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летнего Никиты

Фото, видео: 5-tv.ru

У подростка редкая врожденная аномалия сердца, из-за которой каждый день может стать для него последним. Необходимая операция стоит больше 1 миллиона рублей, которых у ребенка нет, ведь он — сирота.

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День добрых дел на Пятом канале. И сегодня мы просим о помощи для 16-летнего Никиты из Подмосковья. У подростка редкая врожденная аномалия сердца, из-за которой каждый день может стать для него последним. Сейчас Никите нужна операция стоимостью один миллион 100 тысяч рублей. Таких денег у сироты нет, но помочь можете вы, зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 75-11. Или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

К больницам и частым обследованиям 16-летний Никита уже привык. Куда труднее смириться с запретами врачей бегать, прыгать, играть в футбол. Для его сердца опасна даже минимальная нагрузка. Она может спровоцировать приступ тахикардии. В последнее время такое случается все чаще.

«Этот приступ может проявиться, где угодно. Он может в метро ехать, в автобусе, просто идти. Он может упасть, потерять сознание», — говорит Валентина Сердякина, бабушка Никиты.

Все дело в том, что Никита родился с феноменом WPW. При этом заболевании сердце имеет такое же строение, как и здоровое. Но в нем возникают лишние электрические импульсы, которые идут по дополнительному пути от предсердия к желудочку. Помимо учащенного пульса появляется боль, кружится голова.

Впервые годы это случалось редко. Никита занимался плаванием, даже побеждал на соревнованиях. Но все изменилось за секунду.

«Первый приступ был на футбольной площадке. Я играл с другом, мяч мне попал в грудную клетку, и я упал. Через несколько минут я спрашиваю, что происходит. Мне говорят: «Ты упал, все», — вспоминает Никита.

Сейчас любой приступ может стать смертельным. К счастью, Никиту можно спасти. Нужна операция.

«По сосудам хирурги тянут электроды внутрь сердца. Первый этап — проводят внутрисердечные исследования. Определяют локализацию дополнительного пути, свойства дополнительного пути. И хирург уже решает, с какой мощностью, длительностью и температурой воздействовать на дополнительный путь, чтобы прекратить его функционирование. Чтобы проводник больше не работал, не проводил», — объясняет детский кардиолог Екатерина Кокарева.

Операция стоит один миллион 100 тысяч рублей, которых у Никиты нет, ведь он — сирота. Его воспитывает бабушка. Папу мальчик видел только на фотографиях. Тот умер еще до рождения сына, тоже из-за проблем с сердцем. Потом не стало и мамы…

Никита мечтает стать поваром-кондитером, и уже осваивает эту профессию в колледже, а закрепляет знания дома, помогая бабушке. А еще он признается, что хочет служить в армии, защищать Родину. И снова заниматься плаванием, получить спортивный разряд. Но сначала — операция, ее нельзя откладывать. Наиболее эффективной она будет именно сейчас, пока организм еще растет.

По словам детского кардиолога Екатерины Кокаревой, после успешно проведенного оперативного вмешательства Никита будет здоровым. Никаких противопоказаний к физическим нагрузкам не будет. Он будет жить полноценной жизнью и приступов тахикардии у него не будет.

Никита готов к операции. Его поддерживают бабушка и друзья. И ему очень нужна еще и наша с вами поддержка. Если мы поможем ему в борьбе с болезнью — у него точно всё получится.