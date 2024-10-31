Всеми любимая маляр Тося: актрисе Раисе Рязановой исполнилось 80 лет

Фото, видео: © РИА Новости/ERSАндрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Четыре года назад она потеряла единственного сына. С тех пор день рождения не отмечает. Не планирует и сегодня.

Эту актрису знаменитой сделали именно небольшие роли — Раисе Рязановой сегодня исполнилось 80-лет. За свою карьеру она снялась более чем в двух сотнях фильмов, а стала известна благодаря ролям простых русских женщин — крестьянок и рабочих.

Популярность ей принесла культовая картина «Москва слезам не верит», в которой Рязанова сыграла маляра Тосю. За нее Раиса Ивановна получила госпремию СССР. Но на самом деле — гораздо больше. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

В этом состоянии легкого волнения она спешит на сцену. И уже с первых минут понятно, волновалась зря: Раису Рязанову здесь ждали.

Этот путь к зрительским сердцам Раиса Рязанова себе пробивала. Семья из деревни, росла без отца, мать много работала. Денег хоть и не хватало, решено было поступить в театральное. Уже на третьем курсе Рязановой дали первую роль.

Главную роль в большом кино, говорит, получила случайно. Режиссер просматривал известных актрис, но им не хватало органики. Играть надо было молодую кормящую мать, а Раиса Рязанова сама как раз только родила. Их и сниматься взяли вместе с сыном. Он даже первые шаги сделал в кадре.

«Режиссер говорит: „Ну здорово, давайте второй дубль“. И он (ребенок. — Прим. ред.) встал и сел. Не пошел (больше. — Прим. ред.)», — вспоминает народная артистка РФ Раиса Рязанова.

После было много эпизодов, но только через десять лет зритель узнал Рязанову как Тосю из легендарной картины «Москва слезам не верит». Кстати, там одна из сцен — это дубль с актерской импровизацией. Меньшов изначально видел знакомство иначе.

«Там надо было, чтобы родители охарактеризовали. Стою рядом с ним, вроде бы как за него даже, а уж когда носом-то уткнулась, и они прям: «Ну наша», — вспоминает народная артистка РФ Раиса Рязанова.

Фильм взорвал кинопрокат в Советском Союзе и еще почти ста странах. Взял «Оскар». Звезды ленты получили госпремии, начались заграничные гастроли.

«Да, девчонки поездили. Я была только в Арабских Эмиратах только один раз. Вы знаете, я не обижалась, не говорила: „А я? А меня?“ Потому что у девчонок (были. — Прим. ред.) заметные роли», — вспоминает народная артистка РФ Раиса Рязанова.

Эта картина для Рязановой не стала поворотной. Гонорар в 600 рублей быстро ушел на ребенка. Роли по-прежнему предлагали второго плана.

«Что она недооцененная, это факт. Режиссеры же идут по легкому пути: вот она такая достоверная. А то, что она ух! Этого ей не дали сыграть», — говорит заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов.

Уже в зрелые годы Раиса Рязанова стала активно сниматься в сериалах. А в театре она вообще начала играть только в 60 лет! Говорит, до этого не звали. А тут режиссеру она напомнила маму.

«Сказал: «Раиса Ивановна, давайте попробуем». Говорит: «Саш, я очень хочу». Но сказала такую фразу: «Если ты меня научишь», — вспоминает заслуженный артист РФ Александр Мохов.

В отличие от своей героини Тоси, Раиса Ивановна около полувека одна. Четыре года назад она потеряла единственного сына. С тех пор день рождения не отмечает. Не планирует и сегодня. Но она по-настоящему народная артистка РФ и, конечно, чувствует эту любовь.

«Беру цветы и вот так жму руку. И человек расплывается просто когда на тебя смотрят добрые глаза, когда ты не ожидаешь подвоха… Может, я заслужила такое отношение, может быть в этом счастье?» — говорит народная артистка РФ Раиса Рязанова.