Вспышка птичьего гриппа распространяется на весь Дальний Восток: что известно

Фото, видео: 5-tv.ru

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Регион оказался в непростой ситуации — временно проблему дефицита яиц будут решать экспортом из Сибири и Алтая.

Партию куриных яиц доставили на Камчатку, где из-за вируса птичьего гриппа закрыли единственную птицефабрику. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, сейчас на рейде стоят суда с 30 контейнерами. Как только они пристанут, продукция попадет в магазины в большом объеме. Это должно стабилизировать цены на яйца, которые за последние дни выросли в несколько раз. Само же предприятие, где произошла вспышка заболевания, возобновит работу после уничтожения всего поголовья кур. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Подтергера.

Птичий грипп — про этот вирус все забыли, а он сегодня выкосил все поголовье птицы на Камчатке. Остановилось крупнейшее птицеводческое хозяйство. На всем полуострове — карантин. Люди в панике бросились скупать яйца. Прилавки полупустые.

Всего за сутки яйцо на полуострове подорожало вдвое. Десяток — уже за 250 рублей. Люди подходят к витринам, смотрят, и не берут…

Уже уничтожено поголовье почти в 100 тысяч особей. Единственная птицефабрика в регионе больше ничего не производит.

«За эту неделю уничтожим поголовье. На птицефабрике люди этим занимаются практически круглосуточно. Спустя 21 день после карантина завезем новое поголовье», — говорит член контрольно-счетной палаты Камчатского края Константин Брызгин.

На Камчатке сейчас ищут причину вспышки птичьего гриппа. Все корма отправили на исследование, берут кровь на анализы у сотрудников птицефабрик, даже дикую птицу везут на осмотр в местный Роспотребнадзор. Населению пока не рекомендуют вообще покупать любую продукцию птицеводства.

«Яйцо не употреблять в сыром виде. Варить десять минут при термической обработке», — предупреждает руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик.

Любые нарушения этих норм опасны для жизни человека. Вирус птичьего гриппа заразен и для кур, и для людей.

«Это температура, возможно расстройство легочно-желудочного тракта, озноб», — говорит профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН, эксперт ВОЗ по фармацевтической промышленности Иван Василенко.

На Сахалине тоже очаг инфекции, но эпизодический. Это значит, что вирус обнаружен только на отдельных птицеводческих хозяйствах. В основном, это юг региона. Появившись на одном из личных подворий, всего за пару суток он распространился на десяток фермерских хозяйств. Слухи о новой инфекции подстегнули цены в местных магазинах.

И, кажется, что карантинную зону уже пора распространять на весь Дальний Восток.

В Приморье на карантине сразу несколько сел и деревень. Ветеринарные врачи обходят каждый дом, всех домашних кур просто забирают на забой.

Сейчас Дальний Восток оказался в непростой ситуации — временно проблему дефицита будут решать экспортом из Сибири и Алтая. Карантинные предприятия смогут восстановиться только в следующем году. После санобработки им придется начинать все с нуля.