Фото, видео: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ наемники ликвидируются чуть ли не ежедневно.

Скрыть факты нахождения натовских военных на подконтрольной киевскому режиму территории уже попросту невозможно. Об этом заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Наш постпред при организации обратил внимание, что присутствие иностранных военных специалистов на Украине, независимо от их маскировки и вымышленных прикрытий, становится все более очевидным.

И какие бы легенды не выдумывал Запад, к примеру о том, что высокопоставленные офицеры альянса якобы трагически погибли в горах или скоропостижно скончались от сердечного приступа, — реальные цели их нахождения на Украине становятся все более очевидными.

Иностранцы ликвидируются ежедневно в командных пунктах, на территории учебных баз и военных предприятий. Они берутся в плен, фигурируют на видеороликах в рядах ВСУ, подчеркнул Небензя.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ показала кадры с арсеналом ликвидированных в Брянской области наемников.