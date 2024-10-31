Настигли врасплох: российские силы выбивают боевиков ВСУ на кураховском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Штурмовые действия наших войск с каждым днем становятся все активнее.

Российские подразделения держат темп наступления практически по всему фронту. Бойцы признаются, что успешное продвижение обеспечивается за счет скорости — противник просто не успевает подготовиться к стремительным броскам наших штурмовиков.

Именно так был взят поселок Катериновка в ДНР. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На кадрах — высадка штурмовиков 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» в поселке Катериновка, прямо на позиции ВСУ. Сразу плотный огневой контакт.

Пока одни прикрывают, другие бойцы рассредоточиваются по территории. Время — раннее утро. Самое подходящее для серьезного штурма. После обстрела наши бойцы зашли в здание. Боевиков ВСУ внутри уже не было, все сбежали.

«Так как наша армия по всем фронтам идет стремительно, они не успевают просто подготовить оборонительные сооружения. Немножко были окопы, немножко были блиндажи», — говорит командир штурмового взвода огневой поддержки с позывным «Панама».

Штурмовики двигались стремительно — от дома к дому, зачищая местность от врага. Он натиска не выдерживает. К постройкам, которые заняли ВСУ, нашим удалось подобраться на технике.

Танкисты работали прямой наводкой, на этих кадрах экипаж разбирает укрепление, в котором засел противник. Механик-водитель с позывным «Царай» вспоминает: их машина шла первой, за ней еще две БМП с пехотой.

«При подъезде прилетел первый ПТУР, и мы стали медленнее ехать, но ребята работали, плюс ко всему, триплекс от первого ПТУРа разбило», — рассказывает маханик-водитель с позывным «Царай».

До цели все равно добрались, штурмовиков высадили, по врагу отстрелялись. На обратном пути по их танку вновь ударили из ПТУРа. Экипаж выбрался на горящей машине.

«Несколько целей было определено, одна из них — светоферма, так как она является возвышенностью, оттуда по нашей технике наносилось огневое поражение», — рассказывает командир танка с позывным «Осип».

У всех бойцов 20-й дивизии большой опыт боев на СВО. Сейчас они все отмечают — враг продолжает сопротивляться. Он агрессивен, использует все средства, но опыта больше у наших подразделений. Этим и берут.

Штурмовые действия наших войск с каждым днем становятся все активнее, в Донецк вернулись те самые звуки тяжелых выходов. Работают «Малки», «Тюльпаны», «Гиацинты» — все летит в сторону Курахово.

Бойцы в один голос заявляют — останавливаться нельзя, темп нужно держать. ВСУ оказались не готовы к таким стремительным рывкам. Моментом нужно пользоваться.