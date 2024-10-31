Артиллеристы бьют точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео удара расчета «Мста-Б» по позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Гаубица «Мста-Б» уже давно стала незаменимым помощником наших бойцов на поле боя.

Подразделения российских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают вести активные боевые действия, выдавливая украинских националистов из островной зоны дельты Днепра и уничтожая их на правобережье реки. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Так, разведка с помощью беспилотника обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, замаскированное орудие западного производства с находившимся рядом расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

После этого артиллеристы с помощью гаубиц «Мста-Б» нанесли удар по неприятелю. Цель была успешно уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.