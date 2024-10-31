От помощи участникам СВО до развития сельских территорий: что обсудил Путин на совещании с кабмином

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Глава государства, слушая доклады, постоянно делал пометки. Вероятно, новые поручения правительству — не за горами.

К поддержке участников спецоперации, которые возвращаются с фронта, нужен индивидуальный подход. Во время совещания с правительством глава государства уточнил, что помощь идет, но ее недостаточно. Нужно уделить особое внимание к условиям жизни бойцов на гражданке. Впрочем, с министрами обсуждались и другие темы. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Владимир Путин говорил мало — больше слушал доклады, задавая дополнительные вопросы и передавая слово от одного министра другому. Так, глава Минэнерго, рассказывая о решении проблемы отопления в регионах, упомянул, что граждане не всегда в курсе о положенных им льготах. Путин сразу перевел беседу в сферу юридической помощи.

«Константин Анатольевич, я знаю, что вы организуете и бесплатную юридическую помощь людям. Как эта работа идет?» — поинтересовался российский лидер.

«Созданы и работают госюрбюро в 51 регионе, и, надо отметить, что в пяти регионах они будут созданы в ближайшее время, в том числе и в новых регионах», — сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Активно идет работа по юридической защите участников СВО и членов их семей. Пример из Нижнего Новгорода — Алексей три месяца провел на СВО, получил ранение, лежал в госпитале, сейчас восстанавливается. Он обратился в Фонд защитников Отечества по поводу выплат от страховой компании.

«Это государственная помощь. Это действительно помощь. Я еще ребят сюда приведу всех. Всем будут помогать», — заявил участник СВО Алексей Рыбаков.

На необходимости помощи ветеранам, и особенно участникам СВО, Путин акцентировал особо.

«Я не так давно встречался с ребятами — участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе и колясочниками. И спросил у них: „Как дела?“ Они ответили, что все отлично, все хорошо, вопросов нет, проблем нет. Но я на всякий случай все-таки попросил коллег из администрации, чтобы с каждым из них поговорили и посмотрели, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов», — отметил президент.

Особое внимание, по понятным причинам, к Курской области. Здесь активно используют «юрмобили»: юристы сами приезжают в пункты временного размещения и просто в отдаленные деревни.

«Это, конечно же, безусловно, бесплатно, потому что мы государственная юридическая помощь. Консультацию может получить любой гражданин по любому вопросу, кроме уголовного процесса», — пояснила руководитель государственного юридического бюро Курской области Елена Ингодова.

Кстати, о деревнях — с 2020 года в России развивается государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В сельской местности, среди прочего, уже построено 66 медучреждений, 248 школ, 155 детсадов — причем все по самому высокому стандарту. На кадрах — новый детский садик в Краснодарском крае.

«Раньше у нас был детский сад очень маленький, было старинное здание. А сейчас это новое помещение — большой детский сад, светлые группы, множество различных игрушек, много оборудования», — поделилась воспитатель детского сада «Солнышко» Галина Малеева.

На следующих кадрах — бассейн для детишек в Удмуртии.

«Сказали: «Справки и плавки». Я сказал: «Все! Я готов», — рассказал юный спортсмен Матвей Сливов.

Глава Минсельхоза на совещании у Путина отметила, что все это далеко не предел.

«На следующий год законопроектом о федеральном бюджете предусмотрено 108 миллиардов рублей, на 2026–2027 годы — еще 185 миллиардов, что позволит нам дополнительно реализовать еще порядка трех тысяч проектов в рамках направления „Современный облик сельских территорий“. И отдельно скажу, что с 2025 года госпрограмма „Комплексное развитие сельских территорий“ заработает в четырех новых регионах. У нас есть проекты, проекты отобраны, будем работать, строить там социально-инженерную инфраструктуру», — добавила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В течение всего совещания Путин, слушая доклады, делал пометки. Будем ждать новых поручений правительству.