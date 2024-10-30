«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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У проигнорировавших рассылку в будущем могут начаться проблемы с работой приложения.
Пользователям «Госуслуг» начали приходить уведомления с рекомендациями сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой, пишет РИА Новости.
«Вы используете для доступа к Госуслугам почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — отмечается в уведомлении.
В качестве безопасного аналога портал предлагает сервис @xmail.ru от VK.
Прежде Минцифры рекомендовали российским пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также рассмотреть альтернативные способы двухфакторной аутентификации или перейти на отечественные платформы.
До этого стало известно, что компания Google также ограничила возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей.
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