Первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян выявили в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

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Известно, что заболевший недавно вернулся из Африки.

В Великобритании зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян. Об этом сообщили в британском агентстве по здравоохранению (UKHSA).

Известно, что заболевший недавно прибыл из Африки. Уже вернувшись в Лондон, он обратился за медицинской помощью.

«Пациент был переведен в отделение инфекционных заболеваний высокой степени тяжести», — отмечено в заявлении, опубликованном 30 октября на сайте правительства страны.

Сейчас врачи устанавливают последние контакты пациента, чтобы предотвратить распространение нового штамма вируса, вызывающего серьезные осложнения.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое встречается довольно редко. Оно представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Симптомами оспы обезьян являются интоксикация, лихорадка, увеличение лимфоузлов.

Также появляется сыпь, которая превращается в пузыри, а затем в язвы. После их заживления на коже остаются рубцы. При легком течении болезнь проходит сама в течение двух-трех недель.

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