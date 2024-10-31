«На 20 лет моложе»: Тимати показал себя без бороды

Рэпер Тимати показал себя без усов и бороды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/timatiofficial; 5-tv.ru

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Последние годы растительность на лице является одним из главных атрибутов в образе артиста.

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) решился на забавный эксперимент и показал, как он выглядит без усов и бороды, сообщает 7Дней.ru.

С помощью приложения он предстал перед поклонниками без растительности на лице. Результат очень насмешил исполнителя, ведь он изменился до неузнаваемости. Рэпер также дал понять, что пока не готов к смене уже привычного всем образа.

К слову, в молодости артист носил короткую стрижку и ходил гладко выбритым. Но последние годы борода является его главным атрибутом.

Пользователи Сети отметили, что борода придают Тимати солидность и является неотъемлемой частью его стиля.

«Так, бороду оставляем навсегда»;

«Когда борода реально решает, Тимати ты или Тимурик»;

«Зато на 20 лет моложе»;

«Если бороды нет, то и нет мой ответ», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус.

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