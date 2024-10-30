В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
Фото: 5-tv.ru
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Россельхознадзор рассматривает вопрос о сотрудничестве с еще шестью странами.
В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции. Об этом сообщили представители Россельхознадзора «Известиям».
«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС „ВетИС“, по состоянию на 29 октября было ввезено 20 тонн сливочного масла», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, Россельхознадзор рассматривает возможность сотрудничества еще с шестью государствами. В перспективе планируется наладить поставки продукции с 16 предприятий.
Ведомство внимательно контролируют качество и безопасность ввозимых на территорию РФ продуктов. Одним из важных пунктов является соблюдение всех ветеринарных и санитарных норм.
Примечательно, что цены на сливочное масло с начала текущего года значительно возросли — на 18%. Только за август и сентябрь цифра увеличилась на 7,9%. Причиной этому стало повышение себестоимости необходимого для изготовления продукта сырья. Количество поставляемого и производимого масла тоже возросло, так как спрос на товар растет.
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