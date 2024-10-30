Зеленский: боевикам ВСУ следует отступить при соотношении сил один к восьми

Фото: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi

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Президент* Украины признал, что положение украинской армии на поле боя — шаткое.

Президент Украины Владимир Зеленский* заявил, что при ситуации в зоне боевых действий, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу России, украинским боевикам необходимо отступать.

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет один к восьми, когда становится выбор: остаться и погибнуть — то, конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе начали признавать катастрофическое положение Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти