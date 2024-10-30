Путин поручил правительству и Минобороны заняться вопросом поддержки инвалидов

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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В России существует ряд проблем, связанных с трудоустройством людей с ограниченными возможностями.

В России существует ряд проблем, связанных с трудоустройством и другими формами поддержки инвалидов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Попросил бы вас (вице-премьера Дмитрия Чернышенко — Прим.ред.) вместе с Татьяной Алексеевной и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. <…> Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много — недостаточно», — отметил он.

Российский лидер указал, что участники СВО с инвалидностью получают необходимую поддержку, включая помощь фонда «Защитники Отечества». Однако он также призвал уделить больше внимания нуждам людей с ограниченными возможностями в регионах.

На совещании вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что на данный момент активно развивается движение «Абилимпикс», нацеленное на повышение профессиональных компетенций людей с инвалидностью.

В 2024 году в нем приняли участие около 25 тысяч человек, включая участников спецоперации. Из них 450 человек стали победителями и получили сертификаты на обучение, а также возможность трудоустройства.

Вице-премьер выступил с предложением организовать в следующем году специальный чемпионат компетенций для ветеранов СВО, чтобы поддержать их профессиональную реабилитацию и помочь им в трудоустройстве.

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