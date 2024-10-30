Подарок или проклятие? Каково живется людям, испытывающим спонтанные оргазмы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho; Из личного архива Александры Миллер; 5-tv.ru

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Сексолог и гинеколог рассказали, хорошо ли жить тем, кто живет в «вечном удовольствии».

Расстройство генитального возбуждения — это редкое заболевание, которое проявляется наличием спонтанного, нежелательного и неконтролируемого сексуального возбуждения при отсутствии сексуальной стимуляции. При этом оргазмом такой недуг сопровождается далеко не всегда.

Однако в США был живой пример, когда девушка с подобным заболеванием могла испытать до 50 оргазмов в сутки.

О том, как живут люди с таким недугом и существует ли какое-то лечение, рассказали специалисты в беседе с 5-tv.ru.

Сексолог и психолог Александра Миллер говорит, что каждый случай индивидуален, поэтому и лечение может быть разным, вплоть до хирургического вмешательства.

«Если здесь вопрос именно физиологического характера, то решаться он может вплоть до каких-то таких операбельных моментов», — говорит она.

Эксперт уточнила, что конкретно с таким недугом она в своей практике не сталкивалась. Тем не менее у нее было множество клиентов с сексуальной зависимостью.

По ее словам, зависимость от интима не лечится полностью, хоть и медики уже разработали препараты, способные держать гомоны под контролем.

«Это тоже никак особо не помогает, так как всегда есть навязчивые мысли. Человек находится в постоянном возбуждении. Это влияет абсолютно на все сферы жизни, в том числе человек не может сконцентрироваться качественно на рабочем процессе, на учебе, не может создать нормальные отношения, потому что сексуально зависимые люди не концентрируются на человеке, на отношениях, а концентрируются исключительно на получении удовольствия от полового акта, не более того», — объясняет психолог.

То есть человек имеет постоянные фантазии и желание реализовать их.

При этом страдающий от такой зависимости может возбудиться буквально от всего, что угодно, в том числе даже от простого движения какого-то человека.

«Я думаю, что здесь просто поворот головой не в ту сторону уже может спровоцировать какие-то реакции с точки зрения маниакальных мыслей. Это может быть и начальник, и коллега. Это может быть просто стул, на котором она сидит. Это может быть ручка, это может произойти в процессе совещания, когда коллега погладил рукой или провел по стакану», — говорит Миллер.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; Из личного архива Марии Милютиной; 5-tv.ru

Гинеколог Мария Милютина подчеркнула, что Расстройство генитального возбуждения — это редкое заболевание, поэтому если человек начинает испытывать резкое и бесконтрольна влечение, то стоит пойти к врачу и провериться на наличие опухоли.

«В первую очередь ищут опухоль гипофиза, опухоль надпочечников, и эндокринную опухоль различной локализации. Это первое, что в такой ситуации исключают. Если никакой органической природы не находят, тогда это уже рассматривают как расстройство возбуждения», — говорит врач.

Если опухоли нет, то часто психиатр в таком случае назначает психотропные препараты. Если же это опухоль, то в данном случае уже подключаются онкологи и назначают свое лечение, вплоть до операции.

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