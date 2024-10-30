Потоки сносят мосты и машины: наводнение в Испании унесло жизни 70 человек

Фото: Reuters/Eva Manez

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Без электричества остались более 150 тысяч домов.

Жертвами наводнения в Испании стали уже 70 человека. Как сообщает телеканал TVE, настоящий потоп в городах вызвали проливные дожди и град.

Хуже всего обстоит ситуация в Валенсии. Потоки воды сносят мосты и машины, топит дома. Несколько человек считаются пропавшими без вести. В городе работают спасатели, которые пытаются вызволить людей из опасных районов, однако ситуацию затрудняет ураганный ветер.

Местные власти призывают жителей не выходить на улицы и дожидаться помощи дома, забравшись как можно выше.

«Практически все основные и второстепенные дороги перекрыты. Так что требование не выходить на улицу — это не просто рекомендация, это необходимая гарантия безопасности отрезанных наводнением людей и тех, кто идет им на помощь», — заявила местный чиновника Пилар Бернабе.

Без электричества остались более 150 тысяч домов. Работа аэропорта также приостановлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20.