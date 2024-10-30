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Оператор Владимир Боровиков провел в Штатах сутки, из них на свободе — только пару минут после приземления.

Весь мир сегодня увидел, как выглядит «свобода слова» по-американски. Журналисты «Известий» прилетели в США, чтобы освещать президентские выборы. На руках были все документы. Но для местных пограничников это не стало аргументом.

У съемочной группы забрали все вещи, допрашивали, требовали пароли от ноутбуков и телефонов. После чего оператору во въезде отказали, отделавшись формальной отговоркой «административные причины». Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал о новых демократических стандартах США.

В «самой свободной стране на планете» репортер «Известий» Владимир Боровиков провел сутки, из них на свободе — только пару минут после приземления. Затем в самолет зашли сотрудники в штатском и лишили его всех свобод. Десятичасовой допрос, затем — ожидание обратного рейса в камере с нарушителями закона.

«Меня допрашивали около десяти часов. После чего сказали, что мне отказано во въезде. Все это время были без связи, телефон мне не выдали даже после того, как я сел в самолет в Вашингтоне», — рассказывает оператор «Известий» Владимир Боровиков.

Все наши журналисты, которые летели в командировку освещать выборы в США, получили полный пакет необходимых документов, Госдеп выдал каждому рабочую визу, подчеркнул генеральный директор «Известий» Владимир Тюлин.

«Наш сотрудник был схвачен, без каких-либо пояснений посажен в камеру, после чего в грубой форме выдворен из страны без объяснения причин. Мы ждем комментарии от американской стороны. Но теперь каждый въезжающий в США должен знать, что поездка туда — это рулетка: даже если у вас на руках есть виза, вас все равно могут посадить в тюрьму и выпинать из страны», — указал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Объяснений от американской стороны ждут и в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналистам, конечно, не красит власти США, тем более после выполнения всех формальностей, всех процедур, получения всех разрешений на въезд. Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит, наверное, принципам свободы СМИ. И, конечно, для нас это является неприемлемым», — подчеркнул Песков.

США и Европа пытаются учить весь мир свободе слова, но в последнее время проблемы у журналистов почему-то возникают именно в западных странах. Тот же Владимир Боровиков за минувший год где только не работал — Вьетнам, Китай, Турция, Египет, Узбекистан. Все в порядке. И только прилетев в «оплот демократии», попал за решетку, где его не только допрашивали, но и буквально обобрали — ноутбук так и не вернули.

«Отправили ждать вылета в камеру, где я просидел уже прямо до самого вылета», — говорит Боровиков.

Только нашей редакции в последнее время несколько раз отказывали в аккредитации на якобы открытые международные мероприятия, например, на так называемый «саммит мира» в Швейцарии и даже на Олимпиаду во Франции. Нашим коллегам из ВГТРК, задававшим неудобные вопросы западным политикам на Генассамблее ООН, понизили статус аккредитации, ограничив передвижение по штаб-квартире Организации Объединенных Наций. И таких примеров все больше, подчеркивает представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон и его ближний круг буквально парализовали всю международную систему обеспечения медиасвобод. Заткнули они всех, растоптали, уничтожили все институты, которые хотя бы пару лет назад еще что-то могли сказать, подав голос или написав три строчки в социальных сетях. Теперь этого тоже нет. По их команде международные чиновники, обязанные реагировать на нарушение законных прав средств массовой информации, либо упорно молчат, когда нужно бить во все колокола, либо набрасываются сворой со лживыми упреками на тех, кого Запад записал якобы во враги», — подчеркнула Захарова.

Если нужно, правовой беспредел распространяется и на граждан США, которые говорят не то, что нужно. Так, экс-разведчик Скотт Риттер в июне этого года не смог вылететь в Россию для выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Они изъяли мой паспорт и тем самым лишили меня возможности уехать. Это была преднамеренная засада, а не спонтанная ситуация. Это был запланированный акт со стороны правительства Соединенных Штатов, чтобы не дать мне сесть на самолет и принять участие в форуме», — рассказал Скотт Риттер.

Все эти нападки на свободу слова привели к тому, что крупнейшие информационные корпорации США заявили об отказе от поддержки того или иного кандидата. Такое происходит впервые в истории страны и говорит о том, что ситуация в Штатах — явно нездоровая.