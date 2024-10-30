В исправительный центр в Забайкалье вернулся четвертый сбежавший осужденный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Он находился «в бегах» с 27 октября.
Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края, вернулся обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН.
«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр», — говорится в сообщении.
Теперь в суд направят необходимые документы для изменения вида наказания в отношении Куйдина.
В воскресенье, 27 октября, стало известно о пропаже четырех осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ. В частности, пропали следующие лица:
- 38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев,
- 27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев,
- 41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти,
- 42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.
В тот же день двоих из них задержали.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Чите задержали третьего из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра.