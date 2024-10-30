Фото: www.globallookpress.com/Philipp Schulze

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Дипломат Мария Захарова отреагировала на слова Лондона о якобы ударах ВС РФ по украинским портам.

Заявления Великобритании в адрес армии России о якобы наносимых ударах по украинским портам в Черном море подтверждают участие Лондона в поставках ВСУ оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что обвинения со стороны британского премьер-министра Кира Стармера в адрес армии РФ являются безосновательными. По его словам, якобы целью ударов по портовой инфраструктуре Украины в Черном море — нанесение ущерба глобальной продовольственной безопасности.

Однако, заявила Захарова, эти безосновательные и громогласные возмущения подтверждают непосредственное участие Лондона в снабжении Киева летальными вооружениями по Черноморскому коридору.

«На Даунинг-стрит явно не стремятся к урегулированию конфликта, делают все возможное, чтобы его затянуть и, соответственно, продлевают таким образом страдания украинского народа», — подчеркнула дипломат.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал чушью провокации России в Великобритании. По его словам, беспорядки в европейских городах — результат политики лидеров государств ЕС.