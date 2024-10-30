«Лежит»: в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды «Интернов» Ильина

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Ранее актера экстренно госпитализировали с жалобами на острые боли.

Звезда «Интернов» Александр Ильин после экстренной госпитализации накануне находится на диагностике в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского. Об этом РИА Новости сообщили представители этого медучреждения.

«Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное», — уточнили в больнице.

Накануне звезду «Интернов» экстренно госпитализировали в больницу с острыми болями в животе. По данным 5-tv.ru, врачи диагностировали у знаменитости приступ аппендицита и направили на срочную операцию.

Александр Ильин — российский актер театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Наибольшую известность он получил после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Представитель актерской династии Ильиных. В кино исполнил десятки ролей в таких картинах и сериалах, как «Царь», «Изображая жертву», «Ваша честь», «Чернобыль», «Трасса», «Закрыть гештальт» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, как всего несколько дней назад актрису Алену Яковлеву выписали из больницы. До этого ее тоже увезли в НИИ Склифосовского, у звезды тоже подозревали аппендицит.