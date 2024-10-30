«Пришлось накладывать швы»: Тодоренко рассказала о травме старшего сына
Старший сын телеведущей Тодоренко разбил голову
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пятилетний ребенок пострадал, пока телеведущая была в Китае.
Пятилетний сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Михаил разбил голову, пока его звездная мама была в командировке в Китае. Об этом артистка рассказала в эфире одного из федеральных каналов.
«Когда тебе отправляться в командировку в Китай на две недели, а твой старший сын разбил голову, и пришлось накладывать швы», — проговорилась Тодоренко.
Старшего сына Михаила пришлось после травмы отправить в больницу. В эфире программы показали, как отец пострадавшего ребенка сидит рядом с ним во время обследования мальчика медиками. Топалов не спускал глаз с Михаила, при этом гладя его по ноге, чтобы мальчик успокоился.
Телеведущая не стала скрывать, что ей не хватает времени одновременно следить за двумя сыновьями и работать. Как отметила Тодоренко, ей нередко приходится несколько часов укладывать малыша и при это успевать проходить пробы с режиссером и продюсером из другой страны.
Примечательно, что у пары есть няня — она заботится об обоих мальчиках. Более того, звездная пара даже отправляла помощницу на курсы повышения квалификации.
Ранее 5-tv.ru писал, как телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на внезапный уход няни.