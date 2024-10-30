Гендиректор «Известий» Тюлин прокомментировал задержание журналистов в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Съемочная группа «Известий» прибыла в Вашингтон с полностью оформленным пакетом документов.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал задержание съемочной группы в США. Он отметил, что сотрудник «Известий» был схвачен.

«Наша группа поехала в Соединенные Штаты Америки с полностью оформленным пакетом документов в соответствии с американским законодательством, в том числе с выданной посольством США визой. О дальнейших событиях мы знаем немного — наш сотрудник был схвачен, без каких-либо пояснений посажен в камеру, после чего в грубой форме выдворен из страны без объяснения причин», — сообщил Тюлин.

Гендиректор МИЦ «Известия» добавил, что говорить в этом случае особо нечего. Сейчас команда ждет комментарии от американской стороны.

Владимир Тюлин также предупредил собирающихся в США журналистов, что поездка в Штаты — настоящая рулетка, ведь даже с визой на руках человека могут «посадить в тюрьму и выпинать из страны».

Российских журналистов задержали прямо в американском аэропорту, а затем начали допрашивать. Корреспонденты «Известий» планировали освещать выборы президента США, которые планируются 5 ноября.

Инцидент прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что журналисты имели при себе все необходимые документы.

Более того, американские власти решили не уведомлять представителей российского посольства в Вашингтоне, указала Захарова. В итоге те не смогли своевременно помочь журналистам во время их задержания в аэропорту.

Оператор «Известий» Владимир Боровик, которому в итоге было отказано во въезде в США, рассказал, что 27 октября две съемочные группы прилетели в Вашингтон, где журналистов высадили для досмотра. Там их развели по разным комнатам. На протяжении примерно восьми часов проводились допросы коллег Боровикова, после чего их пустили в страну.

«Меня допрашивали порядка десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде. Отправили ждать вылета в камеру, где я просидел <…> до момента вылета», — отметил оператор.

Примечательно, что все это время Боровиков был без связи: у него забрали телефон и не отдавали даже в самолете, вылетающем из Вашингтона. Мобильник оператор вернул себе только в тот момент, когда прилетел в Стамбул. Там он сел в самолет до Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор «Известий» Тюлин осудил запрет ЕС на вещание четырех российских СМИ.